ضبط 13 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "المنوفية".

وأسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأسمدة والمخصبات الزراعية" تم ضبط (3 شركات إحداهن بدون ترخيص) بمضبوطات بلغت ( 13 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع المخصبات الزراعية - 4,256 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية – 6 طن منتج نهائى لمواد سائلة تستخدم فى تصنيع المخصبات الزراعية - 2,490 طن منتج نهائى سماد) بدون بيانات ومجهولة المصدر.

وفى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (مصنع) بمضبوطات بلغت (5,500 طن مخللات) بدون بيانات ومجهولة المصدر.