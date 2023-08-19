اليوم السابع
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ضبط شخص لاتهامه بنشر صور طليقته الخاصة على السوشيال للتشهير بها في البحيرة

السبت، 19 أغسطس 2023 01:16 م
ضبط شخص لاتهامه بنشر صور طليقته الخاصة على السوشيال للتشهير بها في البحيرة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، من ضبط شخص لاتهامه بتصوير زوجته السابقة خلال علاقته معها، ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للانتقام منها بسبب خلافات مالية .

وبالفحص تبين قيام إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط "إ.ق.ح" المتهم من قبل زوجته السابقة  بتصويرها أثناء العلاقة بينهما، وإنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر تلك المقاطع انتقاما منها بسبب خلافات مالية بينهما.

وقررت نيابة مركز دمنهور بالبحيرة حجز المتهم على ذمة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت استغاثة من زوجة مقيمه بمحافظة البحيرة لقيام طليقها بنشر مقاطع فيديو وصور لها أثناء العلاقة الحميمة بينهما للتشهير بها، انتقاما منها بسبب خلافات مالية بينهما.


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