اليوم السابع
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ضبط المتهم بضرب شقيقته فى الدقهلية بسبب الميراث

السبت، 19 أغسطس 2023 11:19 م
ضبط المتهم بضرب شقيقته فى الدقهلية بسبب الميراث حبس.. أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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بعد رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" يظهر خلاله (أحد الأشخاص) حال قيامه بالتعدى على سيدة بالضرب بالأيدى بالطريق العام.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ (15) الجارى تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من (ربة منزل "الظاهرة بمقطع الفيديو" - مقيمة بمحافظة الدقهلية) ، بتضررها من "شقيقها" الظاهر بمقطع الفيديو ، لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى دون إصابات لوجود خلافات بينهما حول الميراث.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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