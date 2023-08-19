وتحدث العديد من أعضاء الحزب الليبرالي دون الكشف عن هويتهم مع صحيفة تورنتو ستار، حيث قارن أحد أعضاء البرلمان الليبرالي الوضع الحالي لتجمعهم مع حالة حكومة أونتاريو الليبرالية بزعامة كاثلين وين في عام 2018، وهو العام الذي هُزِموا فيه في انتخابات ساحقة.

وأظهرت استطلاعات الرأي الوطنية أن زعيم حزب المحافظين اليميني المعارض، بيير بويليفر، تجاوز ترودو في الأسابيع السابقة، مما تسبب في اضطرابات وإحباط بين أعضاء البرلمان الليبراليين.

تساءل أحد أعضاء البرلمان عما إذا كان لدى مكتب ترودو أي قلق بشأن ما يعتقده التجمع الليبرالي، قائلاً إن الحزب يجب أن يتوقف عن تعريف نفسه كثيرًا من قبل قيادة ترودو والتركيز أكثر على النهج الوسطي للسياسة الاقتصادية، وقال المصدر أيضًا إنه على الرغم من أن الروح المعنوية كانت منخفضة قبل التغيير الوزاري، إلا أنها ساءت "منذ ذلك الحين".

وقال المصدر: "لسنا بحاجة للالتفاف حول الحزب الديموقراطي الجديد بعد الآن"، "نحن بحاجة إلى اعتناق حقيقة أننا ليبراليون، وليس مجرد حزب جستن ترودو".

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أنه إذا تم إجراء انتخابات فيدرالية الآن، فمن المرجح أن يحصل المحافظون على ما بين 135 إلى 201 مقعد في مجلس العموم. وتوقع نفس الاستطلاع أن يأخذ الليبراليون ما بين 77 و140 مقعدا، ومن أجل حكومة أغلبية، يجب أن يفوز الحزب بـ 170 مقعدًا، ويشغل الليبراليون حاليا حكومة أقلية مع 158 مقعدا والمحافظون 117 مقعدا.