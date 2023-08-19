اليوم السابع
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صحيفة تركية: أكثر من 200 ألف مبنى بإسطنبول بحاجة للهدم أو الترميم بسبب الزلزال المدمر

السبت، 19 أغسطس 2023 04:13 م
صحيفة تركية: أكثر من 200 ألف مبنى بإسطنبول بحاجة للهدم أو الترميم بسبب الزلزال المدمر زلزال تركيا - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ذكرت صحيفة "ميليت" التركية  أن أكثر من 200 ألف مبنى في إسطنبول تحتاج إلى الهدم أو الترميم بشكل عاجل، حسب النتائج الأولية لفحص المباني المتضررة بعد زلزال كهرمان مرعش.

ونقلت الصحيفة، السبت، أنه "تم تصنيف نصف المباني التي تم مسحها ضوئيا والبالغ عددها 35 ألفا على أنها "عالية المخاطر"، بينما في جميع أنحاء المدينة يوجد 207000 مبنى في حاجة ماسة للهدم أو التقوية، كما أن 77000 شخص يعيشون في هذه المباني".

ومن ناحية أخرى، أكد عالم الزلازل التركى، ناجي غورور، الذي حذر السلطات مرارا من احتمال حدوث زلازل مدمرة في إسطنبول، أن سكان 100 ألف مبنى في العاصمة عرضة للموت تحت أنقاض منازلهم.

ونقلت صحيفة "حرييت" عنه قوله: "الناس ينتظرون الموت فى 100 ألف مبنى بإسطنبول. دعونا نعتني بهؤلاء الناس أولا ونبني المنازل لمن تتعرض حياتهم للخطر أولا".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأسفر الزلزال المدمر، الذى كان مركزه مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، عن مصرع وإصابة عشرات الآلاف من الضحايا وسقوط عدد كبير من المبانى وتضرر مرافق البنية التحتية.

 

 


تركيا

زلزال تركيا

كهرمان مرعش

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النتائج الأولية لفحص المباني



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