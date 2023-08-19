اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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صحيفة إماراتية تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات دولية جادة لمواجهة أزمة الحبوب

السبت، 19 أغسطس 2023 10:16 ص
صحيفة إماراتية تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات دولية جادة لمواجهة أزمة الحبوب قمح
أ ش أ

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أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية ضرورة اتخاذ الحكومات والمؤسسات الدولية إجراءات جادة لمواجهة أزمة الحبوب من خلال التنمية المستدامة واستخدام التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تعتبر واحدة من أكثر التحديات العالمية تعقيدا وتأثيرا على الأمن الغذائي واقتصاديات العديد من الدول.

ولفتت الصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت تحت عنوان "أزمة حبوب عالمية" - إلى أن العالم يقف على أعتاب أزمة حبوب ستصل بأسعارها إلى ما يفوق قدرات الدول، منوهة بأن أزمة الحبوب ستؤدي إلى الاعتماد على طرق بديلة ستزيد من تكلفة التصدير ما يترتب عليه ارتفاع أسعار الغذاء خاصة مع رفض بعض الدول المجاورة لأوكرانيا مثل بولندا مرور الصادرات عبر أراضيها لعدم تأثر أسواقها المحلية.

 


صحيفة إماراتية

مواجهة أزمة الحبوب

أزمة الحبوب

الامارات



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