اليوم السابع
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شعبة الملابس الجاهزة: صادراتنا تحقق 2.5 مليار دولار لأول مرة فى التاريخ

السبت، 19 أغسطس 2023 06:07 م
شعبة الملابس الجاهزة: صادراتنا تحقق 2.5 مليار دولار لأول مرة فى التاريخ سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية
الأمير نصري

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أكدت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أنه ولأول مرة فى التاريخ تصبح صادرات مصر للملابس الجاهزة فى أعلى ارتفاع، حيث حققنا 2.5 مليار دولار فى 2022 .
 
وأضافت سماح هيكل خلال لقاءها ببرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة dmc، أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة يتم التصدير إليها بمقدار مليار و3 مليون دولار يليها الدول الأوروبية ثم العربية أو الأفريقية.
 
أكدت سماح هيكل، أن الماركات مصرية 100% بناء على الاتفاقيات التى بيننا، موضحة أن المنتج المصرى متفوق وأثبت كفاءته عالميا، لافتة إلى أنه من خلال توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنتج المحلى المصرى نهتم بتوجية المصانع بعمل الأفضل، وفرصتنا وهدفنا التصدير من أجل التواصل مع العالم بشكل أفضل.

السفيرة عزيزة

شعبة الملابس الجاهزة

غرفة القاهرة التجارية

صادرات مصر للملابس الجاهزة



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