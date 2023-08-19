زراعة الإسكندرية تنظم ورشة عمل تكنولوجيا النانو لدعم التنمية المستدامة للإنتاج الزراعى

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان " تكنولوجيا النانو لدعم التنمية المستدامة للإنتاج الزراعى وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور محمد بهى الدين محمد - عميد كلية الزراعة، و الدكتورة هبة صبرى سلامة- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأقيمت ورشة العمل بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية ضمن فاعليات مشروع سلامة الألبان واللحوم انبعاث غازات الاحتباس الحرارى.

وتهدف الورشة إلى أهمية تطبيقات تقنية النانو فى تغذية الحيوان وتحسين الإنتاجية الحيوانية مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وأيضا تشجيع المشاركة والتفاعل بين العلماء وأصحاب المصلحة المشاركين فى نظم الانتاج الزراعى، وأهمية تكنولوجيا النانو فى مجال الإنتاج الحيوانى وتعبئة وسلامة الاغذية. وفى نهاية الورشة تم تسليم شهادات تقديرية للسادة المحاضرين والقائمين على الورشة.