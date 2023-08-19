رئيس غرفة الجيزة: التوسع فى المعارض لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة

كتب - إسلام سعيد

كشف المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، أنه سيركز في الفترة المقبلة على ضبط المقرات المختلفة للغرفة بهدف التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات المختلفة للتجار وكذلك المواطنين المستفيدين من خدمات الغرفة التجارية بالجيزة.

وأضاف "الشاهد" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التركيز على التوسع في المعارض السلعية التي تخدم المناطق المختلفة في الجيزة، وذلك بمشاركة شبكة التجار والشركات الأعضاء في الغرفة التجارية بالجيزة في هذه المعارض، وبتنسيق كامل مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التموين.

وأشار إلى أن العمل على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع واستمرار دعم الاشتراك فى المعارض السلعية خاصة للأغذية والسلع الأساسية فى المواسم المختلفة، لافتاً إلى أنه يسعى إلى إيجاد آليات لوجود معارض دائمة طوال السنة فى إطار دور الغرفة التجارية المجتمعى للتخفيف عن المواطن ودعم خطة الدولة فى ضبط الأسعار، خاصة أن المعارض السلعية أثبتت دورا فعالا في مواجهة موجات التضخم في السوق المصري الناتجة عن التطورات الاقتصادية العالمية وموجة الزيادات السعرية العالمية.

واختتم "الشاهد" أن خلق مزيد من الخدمات الاجتماعية للتجار المنتسبين لغرفة الجيزة التجارية، وكذلك العمل على تسهيلات فى الخدمات المقدمة من الغرفة للتاجر وتطوير آليات العمل المختلفة بالغرفة يتم بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.