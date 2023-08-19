اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الجديد 2023/2024 " إنفوجراف "

السبت، 19 أغسطس 2023 03:14 م
خليك واعى.. لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الجديد 2023/2024 " إنفوجراف " خليك واعى

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

وشددت على أن الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024 دون تأجيل، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمى من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

خليك واعى=

 


خليك واعي

تاجيل الدراسة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

موعد الدراسة

اليوم السابع بلس



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