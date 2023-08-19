اليوم السابع
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حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى المنوفية

السبت، 19 أغسطس 2023 11:08 ص
حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى المنوفية حبس- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، سلاح أبيض ، مبلغ مالى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
وتمكن قطاع الأمن بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة مركز شرطة السادات وبحوزته ،كمية لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالى.
 
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الإتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


محافظة المنوفية

أمن المنوفية

مركز السادات

ضبط عاطل

مواد مخدرة



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