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تنسيق المرحلة الثانية.. غدا آخر موعد لتسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى

السبت، 19 أغسطس 2023 07:00 ص
تنسيق المرحلة الثانية.. غدا آخر موعد لتسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل طلاب المرحلة الثانية للتنسيق اليوم، السبت، تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني ضمن أعمال المرحلة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد التابعة للوزارة، إذ قرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهى المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء غد الأحد الموافق 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن.

وأشار السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حاسبهم الشخصى على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غد الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.


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