اليوم السابع
Ads
السبت، 19 أغسطس 2023 04:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

تنسيق الجامعات.. اعرف برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية فى هندسة المطرية جامعة حلوان

السبت، 19 أغسطس 2023 01:49 م
تنسيق الجامعات.. اعرف برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية فى هندسة المطرية جامعة حلوان جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان عن برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بنظام الساعات المعتمدة، والذى يساهم فى إعداد خريج متميز فى التصميم المعمارى، حيث تتمثل رسالة البرنامج فى تقديم تعليم هندسى معمارى عالى الجودة من خلال التدريس والبحث العلمى والتطوير، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

 

هذا وقد أشار الأستاذ الدكتور محمد حسين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية إلى أن الجامعة بها حزمة متنوعة من البرامج التى تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات لإعداد خريج قادر على المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة، وذلك فى إطار رؤية الجامعة للمشاركة فى بناء جيل من المعماريين من ذوى المهارات الحديثة، حيث أن تلك البرامج تساهم على تطوير قدراتهم العلمية من خلال التعليم الذاتى والمستمر، وتأتى هذه البرامج فى ضوء اتجاهات الدولة لدعم وتطوير العملية التعليمية ورفع تصنيف الجامعات المصرية عالميا، وفى إطار تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

 
ويهدف البرنامج الى توفير تعليم هندسي عالي الجودة يشمل المعرفة الهندسية الحديثة التي تمكن الخريج من أن يصبح مهندسا محترفا مساير للعصر، وتقديم خدمات للصناعة من خلال برامج تعاونية في البحث العلمي والاستشارات والتطوير المهني،  وتشجيع قنوات الاتصال للتعاون مع المجتمعين المحلي والعالمي لتحسين الإدراك العام وتطوير المعرفة الهندسية.
 
وويتميز هذا البرنامج بتلبية الحاجة المتزايدة في السوق المحلى والإقليمي لمهندس معمارى يتميز بالمعرفة والتدريب المكثف على أحدث برامج الحاسب فى مجال التصميم والرسم المعماري والإشراف على التنفيذ، مع التركيز على الاستفادة القصوى من مميزات استخدام الحاسب فى التصميم المعمارى بما يزيد من فرص توافق المبنى مع البيئة المحيطة و تلبية أفضل لاحتياجات المستخدمين وتحقيق أقصى استفادة من الامكانات المتاحة، كما يمتاز البرنامج بتخصصات هندسية تم تحديدها وفقا لحاجة سوق العمل المصرى، ما يضمن زيادة فرص العمل لخريجي البرامج.
 
ويؤهل البرنامج خريجيه للعمل فى جميع المجالات الهندسية المرتبطة بالتصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المعمارية والأعمال الاستشارية المرتبطة بصناعة البناء، ويتيح البرنامج للطالب التدريب العملي الميداني في كبرى الشركات والمكاتب الهندسية، والتدريب في المعامل البحثية.
 

موقع التنسيق

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023 ادبي

تنسيق المرحله الاولى للجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

2023مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023 اليوم السابع

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى ادبي

تنسيق كليات الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

تسريب تنسيق الثانوية العامة 2023

نتيجه تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024

التنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023علمى علوم

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023ادبى

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023رياضة

الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضه

تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي اليوم السابع

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

موعد تنسيق المرحله الثانيه 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم اليوم السابع

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

موعد تنسيق المرحله الثانيه للثانويه العامه 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم من كام

رابط موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة