بيطرى الشرقية يصادر 221 عبوة دواء و3000 جرعة تحصين مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 221 عبوة لـ15 صنف دواء بيطرى مخالفة و3000 جرعة تحصين، وفى حملة تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركز بلبيس.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية،أن إدارة الخدمات، قامت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية،بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز بلبيس و ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مرخص و أدوية سليمة و محضر مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية و ضبط 221 عبوة لـ15 صنف دواء بيطري مخالف و عدد 3000 جرعة تحصين ما بين مجهول منتهى الصلاحية و غير مسجل و محظور تداولها وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات و التحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.