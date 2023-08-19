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بدء امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة 2023.. اليوم

السبت، 19 أغسطس 2023 06:00 ص
بدء امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة 2023.. اليوم وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنطلق اليوم السبت 19 أغسطس امتحانات الثانوية العامة دور ثان، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، بينما يؤدى الطلاب يوم الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء، والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ، والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 27 أغسطس الديناميكا، والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة المسموح لهم دخول امتحانات الدور الثاني، موضحة أنه يحق لمن رسب في امتحان الدور الأول في مادتين فأقل وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى، موضحة أنه يسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، وهذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.


الثانويه العامه

امتحانات الثانويه العامه

دور ثانى ثانويه عامه

امتحانات الدور الثانى

اليوم السابع بلس



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