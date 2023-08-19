بايدن حول تعيين مستشار للإشراف على تحقيق حول هانتر: الأمر يعود لوزارة العدل

كتبت رباب فتحى

قدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن أول تعليقات عامة له بشأن تعيين مستشار خاص للإشراف على تحقيق بشأن نجله هانتر بايدن، وأكد أن الأمر يعود كليا إلى وزارة العدل وأنه لن يتدخل، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع زعماء كوريا الجنوبية واليابان "ليس لدي أي تعليق على أي تحقيق يجري. ، هذا يعود إلى وزارة العدل ، وهذا كل ما علي قوله."

وعين المدعي العام ميريك جارلاند الأسبوع الماضي ديفيد فايس ، المدعي الفيدرالي لولاية ديلاوير الذي قاد التحقيق في قضية هانتر بايدن ، كمستشار خاص يشرف على التحقيق.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن انهارت صفقة الإقرار بالذنب لهانتر بايدن فيما يتعلق بالفشل في دفع ضرائب الدخل.

وانتقد الجمهوريون بشدة كيفية التعامل مع التحقيق الضريبي الخاص بهانتر بايدن ، مستشهدين بادعاءات من اثنين من المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب الأمريكية بأن فايس مُنع من السعى للحصول على وضع مستشار خاص – وهو إدعاء رفضه فايس ووزارة العدل باستمرار.

وزعم المبلغون عن المخالفات، ومحققو مصلحة الضرائب، جارى شابلي وجوزيف زيجلر، أيضًا أن وزارة العدل أبطأت فى سير القضية، ومنحت هانتر بايدن معاملة تفضيلية ورفضت متابعة التهم فى ولايات قضائية أخرى بأدلة أقوى.

وأدى تعيين مستشار خاص إلى إعادة نجل الرئيس إلى العناوين الرئيسية، مما وفر فرصة أخرى للجمهوريين لمواصلة الهجوم والتساؤل عما إذا كان هانتر بايدن يتلقى معاملة تفضيلية من وزارة العدل.

ورفض الرئيس ومسئولو البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا التدخل فى التحقيق فى قضية هانتر بايدن وأصروا على أنهم سيسمحون لوزارة العدل بالمضى قدمًا بشكل مستقل.