انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسماعيلية غدًا

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2023 ستنطلق خلال الفرق الطبية الثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، وكذلك الفرق المتحركة من منزل لمنزل والمنتشرة فى العديد من الأماكن المختلفة والحيوية بالميادين الكبرى، وبجوار المساجد والكنائس والأندية وفى الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.

وتأتي هذه الحملة فى إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وفى سياق المتابعة الدقيقة لمستجدات الموقف الوبائى العالمى والإقليمى للمرض.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت مصر خالية من المرض عام 2006، وأن آخر حالة تم تسجيلها فى مصر لشلل الأطفال كانت فى عام 2004، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من عشر سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على خلو مصر من المرض ورفع المناعة المجتمعية بين الأطفال ضد المرض.