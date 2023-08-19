انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثانٍ داخل 7 لجان فى بنى سويف.. اليوم

بنى سويف ـ هانى فتحى

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ببنى سويف، والتى تستمر حتى يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر داخل 7 لجان على مستوى المحافظة.

وأكد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، أنه يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 3 آلاف و 436 طالباً وطالبة "نظامى/ خدمات/ منازل" موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.

وأكد محمد عبد التواب وكيل الوزارة، أن المديرية قد أتمت استعداداتها ت لبدء أعمال ‏امتحان الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة ، مشيراً إلى عقده اجتماعاً بمديرى عموم الديوان ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ورئيس مركز توزيع الأسئلة،ناقش خلاله الاستعدادات والترتيبات الخاصة بعقد الامتحانات المقرر إجراؤها على مدار 10 أيام، حيث تم التأكيد على مراجعة تجهيزات المدارس المنعقدة بها اللجان وإعدادها، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين،الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات لتأمينها، مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المديرية، لتلقى أى بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج الامتحانات بالشكل اللائق بها، بجانب تكليف مديرى الإدارات بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات.