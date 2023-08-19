المنفي وصالح وحفتر يتفقون على الملكية الليبية لأى عمل سياسى وحوار وطنى

كتب أحمد جمعة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر في مدينة بنغازى اليوم السبت، وذلك في إطار التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي.

وأكد بيان مشترك صدر عن الاجتماع _ حصل اليوم السابع على نسخة منه - على الملكية الوطنية الليبية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطنى الداخلي دون غيره، تولى مجلس النواب الليبي اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة اليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

ثمن المجتمعون دور رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودعوته لعدم اتخاذ اي خطوات منفردة في المسار السياسي، التأكيد على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف انجاز القوانين الانتخابية.