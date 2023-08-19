المغرب ينفى مشاركته فى اجتماع "بريكس" المرتقب أو طلبه العضوية

كتب ـ إيمان حنا

نفت مملكة المغرب ما تردد عن طلبها الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وقد أفاد مصد بوزارة الخارجية المغربية بأن التفاعل إيجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع بريكس، المرتقب في جنوب أفريقيا، أو المشاركة في هذا الاجتماع على أي مستوى كان، لم يكن واردا أبدا بالنسبة للمملكة المغربية.

وكانت بعض وسائل الإعلام تناقلت تقارير تفيد بترشيح مفترض للمملكة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، أو إمكانية مشاركتها في الاجتماع المرتقب عقده في 24 أغسطس، بجوهانسبيرج بجنوب أفريقيا، بتوضيح أن الأمر لا يتعلق بمبادرة من المجموعة الاقتصادية، أو الاتحاد الافريقي، وإنما بمبادرة صادرة عن جنوب أفريقيا، بصفتها الوطنية.

وأوضح المصدر أن "الاجتماع ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب أفريقية" مضيفا أن المغرب قام بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد.