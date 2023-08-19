اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات لعامل بكفر الشيخ لتجارته في المخدرات وتغريمه 100 ألف جنيه

السبت، 19 أغسطس 2023 10:51 م
المشدد 6 سنوات لعامل بكفر الشيخ لتجارته في المخدرات وتغريمه 100 ألف جنيه محكمة جنايات كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قضت الدائرة الثانية محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة  والدائرة وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، في  القضية رقم  4358  لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ والمقيدة برقم  1353 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ ضد عامل حضوريا  بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالسجن المشدد 6 سنوات، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف وغرامة 100 ألف جنيه  عما أسند إليه في التحقيقات .

وجاء في قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، أنه بعد مطالعة الأوراق والتحقيقات الخاصة بتلك القضية، للمتهم "ا.ا.ع.س"، مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، بأنه يوم 17 أبريل الماضي بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ قد أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار علي النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أوراق القضية أن النقيب أحمد عادل كامل، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ قد وردت إليه معلومات أكدتها التحريات بأن المتهم يقوم بترويج الهيروين المخدر  علي زبائنه بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وبتفتيشه عثر بحوزته علي 97 لفافة هيروين ،هاتف محمول ،مبلغ مالي ، وقرر أنه كان يقوم بالاتجار في الهيروين كما أنه يستخدم التلفون في الاتصال بزبائنه، وأن المبلغ المضبوط من تجارته في الهيروين، وتولي محمد علاء عباس، وكيل النيابه التحقيقات في تلك القضية.


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