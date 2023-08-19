المستندات المطلوبة لتوصيل المياه إلى العقارات.. إنفوجراف

كتبت مرام محمد

أسئلة عديدة تدور في أذهان المواطنين حول خدمات مياه الشرب وكيفية الحصول عليها، تشمل خطوات تركيب عداد مياه مسبق الدفع، وإجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد أو عداد منفصل عن سكان العقار، وكيفية الحصول على القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك، وغيرها من الأسئلة الأخرى.

وفى هذا الإطار أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، حملة بعنوان "كل يوم معلومة تهمك"، وذلك عبر نافذتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتستهدف الحملة تعريف جمهور العملاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وكذلك تقديم معلومات متنوعة لجمهور العملاء، تتضمن جوانب أنشطة خدمة العملاء، وجودة المياه، وقنوات التواصل مع الشركة.

وفى معلومة جديدة حول خدمات مياه الشرب، أوضحت الشركة المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان، وذلك على النحو التالي:

- صورة عقود الإيجار الخاصة بالسكان.

- إيصال كهرباء حديث.

- أحد السكان للتوقيع على العقد.

- أخذ القرارات اللازمة على السكان المتعاقدين نيابة عن المالك.