الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

كتب زكى القاضى

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى، والذى يعد إضافة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تساهم القوات المسلحة فى تنفيذها .

واستمع رئيس الأركان إلى عرض تفصيلى تضمن أحدث المستجدات بالمشروع والخطط الزمنية لتحقيق النتائج المرجوة من تلك الرقعة الزراعية المتنامية، والتى تمثل إضافة لمساحة مصر الزراعية وتهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق طفرة زراعية فى مجال الأمن الغذائى .

أعقب ذلك المرور على عدة مناطق بالمشروع الذى يعمل بأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال الإستصلاح الزراعى، والإطمئنان على مراحل العمل بالمشروع وفقاً لمعدلات الأداء والخطط العلمية المدروسة للمشروع لتحقيق الأهداف المنشودة .

حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة .