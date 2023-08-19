اليوم السابع
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العثور على جثة مسن متوفى داخل شقته باللبان في الإسكندرية

السبت، 19 أغسطس 2023 10:06 م
العثور على جثة مسن متوفى داخل شقته باللبان في الإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهدت منطقة اللبان بمحافظة الإسكندرية، العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته بشارع حمام الورشة، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بورود بلاغا من قسم شرطة اللبان، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن بشارع حمام الورشة دائرة القسم.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يدعى "أحمد،م " سن 75 سنة ،يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتبين سلامة منافذ الشقة ،وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وأن الجثة متوفية منذ أيام وأنه كان يعيش بمفرده داخل الشقة، حيث ثبت تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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