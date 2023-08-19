اليوم السابع
Ads
السبت، 19 أغسطس 2023 09:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

الصين تعمل على تأمين عودة المتضررين من الكوارث إلى ديارهم قريبا

السبت، 19 أغسطس 2023 09:14 م
الصين تعمل على تأمين عودة المتضررين من الكوارث إلى ديارهم قريبا فيضانات الصين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السلطات الصينية، اليوم السبت، إنها ستؤمّن عودة السكان المتضررين من الكوارث إلى ديارهم أو إعادة تسكينهم فى منازل جديدة فى أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن مكتب مركز الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف ووزارة إدارة الطوارئ فى الصين، أعلن خلال مؤتمر عبر الفيديو، استمرار الموسم الرئيسى للفيضانات، لافتا إلى أن أوضاع الفيضانات والجفاف فى مناطق الصين المختلفة لا تزال "معقدة للغاية".


ودعت الإدارتان إلى ضرورة مواصلة أعمال السيطرة على الفيضانات وتصريف المياه فى حوض نهر هايخه من خلال تعزيز إجراءات فحص قنوات الفيضانات والسدود فى مناطق تخزين الفيضانات وتأمينها، وأضافتا أنه ينبغى أيضا وضع خطط لضمان الأمن وسلامة الإنتاج بالنسبة للشركات الصناعية وشركات التعدين خلال موسم الفيضانات.


وعلى عكس الفيضانات فى بعض المناطق، تواجه شينجيانج وقانسو شمال غربى الصين جفافاً حاداً.


وقالت الإدارتان إنه سيجرى تحسين الاستجابة الطارئة لضمان توفير مياه الشرب للسكان فى المناطق المتضررة والتخفيف من آثار الجفاف.


فيضانات

الصين

بكين

كوارث

الجفاف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة