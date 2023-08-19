السيطرة على حريق مزرعة نخيل وفواكه بقريتى المساوية والعضايمة فى إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، السيطرة على حريق نشب في عدد من زراعات النخيل وأشجار المانجو بمساحة 2 فدان بين قرية المساوية وقرية العضايمة، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، بلاغ من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى الزراعات بقرية العضايمة، وانتقلت على الفور 5 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف ولنش مائي على نهر النيل للسيطرة على النيران، وتبين أن الحريق أتى على عدد من زراعات النخيل وأشجار المانجو بمساحة 2 فدان، وأسفر عن تفحم 50 نخلة و30 شجرة مانجو بين قرية المساوية وقرية العضايمة، ملك كل من "أحمد محمد الصغير"، و"محمود حسن البرسيم"، و"هميمى محمد هميمى"، و"مرتضى إدريس"، وآخرين من أبناء القريتين، وتمن السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، فى السيطرة على حريق نشب بمنزل المواطن "عبد التواب سيد راشد"، حيث أن المنزل مكون من طابقين ومبني من الطوب اللبن ومهجور ولايوجد به أسر، وأتت النيران على الأسطح ومخلفات خشبية، وتمت السيطرة عليه دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، في السيطرة على حريق محدود نشب في بعض الأخشاب والمهمات المركونة بجوار محطة سكك حديد الأقصر بمنطقة شارع أحمد عرابي، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق في اخشاب ومهمات مركونة بجوار محطة سكك حديد الأقصر بمنطقة شارع أحمد عرابي، دون مصابين أو خسائر بشرية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



الإطفاء خلال السيطرة على حريق إسنا



السيطرة على الحريق فى الأشجار والنخيل



السيطرة على حريق أتى على 50 نخلة و30 شجرة مانجو بقريتى المساوية والعضايمة



السيطرة على حريق أتى على 50 نخلة و30 شجرة مانجو



تفحم 50 نخلة و30 شجرة مانجو بقريتى المساوية والعضايمة بالحريق



تفحم 50 نخلة و30 شجرة مانجو بقريتى المساوية والعضايمة فى إسنا



جانب من السيطرة على الحريق بالأشجار



حريق أتى على 2 فدان أشجار ونخيل



حريق أتى على 50 نخلة و30 شجرة مانجو بقريتى المساوية والعضايمة



سيارات الإطفاء خلال التوجه للسيطرة على الحريق