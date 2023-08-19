السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة التجارة فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار شريف محمد قورة رئيس المحكمة والدائرة وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، في القضية رقم 4033 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ والمقيدة برقم 1409 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، ضد عامل حضوريا بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالسجن المشدد 6 سنوات، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف وغرامة 100 ألف جنيه عما أسند إليه في التحقيقات .

وجاء في قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ ، أنه بعد مطالعة الأوراق والتحقيقات الخاصة بتلك القضية المتهم بها "ر.م.ح.م"، مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، بأنه يوم 10 أبريل الماضي بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، قد أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض،"مطواه قرن غزال"، بدون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية.