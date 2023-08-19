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الرئيس السيسي يستجيب لمقترح طالبة بالأكاديمية العسكرية لدعم التعليم الهجين

السبت، 19 أغسطس 2023 07:58 م
الرئيس السيسي يستجيب لمقترح طالبة بالأكاديمية العسكرية لدعم التعليم الهجين الرئيس السيسي
كتب إبراهيم حسان

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استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاقتراح طالبة بالأكاديمية العسكرية المصرية تدعى هبة علي الزيادي، حول إمكانية إنشاء منصة إلكترونية تكون بالتعاون ما بين وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، لصالح الطلاب الرياضيين في مصر، لتمكن الطلاب من أداء اختباراتهم التعليمية رقميا وبشكل يتوافق مع مواعيد البطولات التي يخوضونها، وقالت الطالبة للرئيس السيسي: "هذا الأمر يمكن أن يفعل التعليم الهجين".
 
ورد الرئيس السيسي، في لقائه بعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، على الطالبة هبة علي الزيادي: "حاضر، الموضوع ده ندرسه بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ونشوف إيه اللي ممكن يتعمل فيه".
 
 

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