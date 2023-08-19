الرئيس السيسي: نعمل على توفير العملة الصعبة ولازم نغطى فاتورة الاستيراد

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حلول للأزمة الاقتصادية الحالية، قائلا: "لما بنتكلم عن فاتورة الاستيراد من الخارج السنوية سواء من سلع أو مواد بترولية أو مستلزمات مختلفة أو أدوية.. الاحتياجات الضرورية الأساسية بنتكلم في رقم كبير أوي.. طول ما الرقم الكبير إحنا مش قادرين نوفره بالعمل والتصدير وتوفير بدائل له جوه مصر.. هنفضل نعاني.. لازم الموضوع ده نتجاوزه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولته بالأكاديمية العسكرية المصرية: "نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا من السلع.. ولما بنتلم عن 3 – 4 ملايين فدان إنتاج زراعي.. ده رقم كبير أوي علشان يقلل جزء من فاتورة استيراد السلع الغذائية.. خلال سنة كمان بالكتير هنكون دخلنا على خريطة سيناء أكثر من 450 ألف فدان وفى الدلتا حوالي 2 مليون فدان.. وشرق العوينات وتوشكي بنتكلم في حوالي مليون فدان بالإضافة إلى مناطق أخري".