الرئيس السيسي: سياسة مصر الخارجية قائمة على التوازن والاعتدال

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية، عن الأوضاع في المنطقة، قائلا: "زي ما بقول دائما مصر لها ثوابت في سياستها تتسم بأنها تكون عامل استقرار في محيطها، ومصر تتسم بالتوازن والاعتدال ولا نتدخل في شئون الأخرين.. ونكون عامل إيجابي في حل الأزمات وهي كتير.. دول الجوار عندنا والأشقاء في ليبيا والسودان.. الأزمات دي لها تأثير علينا أيضا.. بنحاول نكون عامل إيجابي لحل هذه الأزمات".

وأضاف الرئيس السيسي: "يمكن أنتوا كنتوا متابعين خلال الفترة اللى فاتت مؤتمر دول الجوار.. وكان الهدف منه بالتنسيق مع دول جوار السودان أننا نوجد مخرج أو حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معاناة الأشقاء وتنتهي الأزمة السودانية خلال فترة قصيرة إن شاء الله.. ده تقريبا ملخص الموقف.. ودائما بقول اطمئنوا مش علشان إحنا موجودين.. لا علشان انتوا موجودين.. وقبلنا كلنا فيه ربنا موجود وإحنا دائما بنقول إن ربنا مطلع وشاهد على أننا في بلدنا رغم الظروف الصعبة حريصين ومصرين على العمل والعمل بجد في كل القطاعات".