اليوم السابع
Ads
السبت، 19 أغسطس 2023 03:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: حجم الاستهلاك المحلى للقمح فى العام يصل لـ20 مليون طن

السبت، 19 أغسطس 2023 01:59 م
الرئيس السيسي: حجم الاستهلاك المحلى للقمح فى العام يصل لـ20 مليون طن الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة لزيادة حجم الرقعة الزراعية فإن الدولة في حاجة لاستيراد سلع أساسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام وبكميات كبيرة، متابعا: "حجم الاستهلاك المحلي للقمح يصل إلي 20 مليون طن في السنة الواحدة.. حتى لو تم إنتاجه نصفه.. نحتاج إلى النصف الآخر من خارج مصر.. ونستورد منه كميات كبيرة والناس تبقي شايفة ليه الأسعار زادت علينا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية: "زيت الطعام إحنا بنستورد أكثر من 90 % من الاستهلاك.. ده كله استيراد بالعملة الحرة.. ويتم بيعه للناس بالجنيه المصري، وبالتالي مطلوب ندبر عملة حرة تكفي كل المطالب ومستلزمات الإنتاج.. بنتكلم عن أرقام كبيرة أوي.. ونتوقف أمام ظروف العالم.. والكل يتأثر بيها".

 


السيسي

السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الاكاديمية العسكرية المصرية

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تصريحات الرئيس السيسي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة