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الرئيس السيسي: الحكومة تعمل على مجموعة إجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية

السبت، 19 أغسطس 2023 02:02 م
الرئيس السيسي: الحكومة تعمل على مجموعة إجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا عن ملف الكهرباء: "لما بنتكلم عن الكهرباء إحنا محتاجين 18 ألف طن مازوت يوميا علشان نشغل المحطات بكامل طاقتها علشان توفر الطاقة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.. بنتكلم في أكثر من نص مليون طن مازوت في الشهر.. سعرهم حوالي 300 – 350 مليون دولار.. ده غير الغاز اللى إحنا ربنا سبحانه وتعالي الإنتاج منه بيقدم جزء كبير من الاحتياج للغاز الطبيعي.. ولو لا الإنتاج بتاعنا كنا هنكون في أزمة كبيرة".

وأضاف الرئيس السيسي: "الحمد لله رب العالمين.. حبيت أني اطمئنكم.. وقد تكون الأسعار بتاعت السلع مرتفعة وده أمر محل تقدير.. والحكومة تعمل على مجموعة إجراءات لتخفيف آثار هذه الأزمة".

 


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