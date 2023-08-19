الرئيس السيسي: إضافة 3 ملايين فدان لخريطة مصر الزراعية قريبا

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية فجر اليوم، في الأكاديمية العسكرية المصرية، عن الأزمة الاقتصادية، قائلا: "طب الأزمة اللى كل الناس قلقانة منها.. عدت علينا أزمات كتير في مصر وبالجهد والمثابرة كان يتم عبور هذه الأزمات.. الأزمة الاقتصادية بنعاني منها.. وإحنا مش السبب فيها.. كظروف عالم مثل أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.. أو الأزمة الاقتصادية الروسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي".

وأضاف الرئيس السيسي: "رغم الأزمة الكبيرة دي ورغم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وحتى مع الجهد المبذول.. خلال شهور جديدة هنكون حاطين حجم ضخم من الأراضي الزراعية على خريطة مصر سواء كان في الدلتا الجديدة أو توشكي أو شرق العوينات.. بنتكلم عن مجموع أراضي حتى في سيناء.. مجموع الأراضي دي 3 ملايين فدان.. مع الريف المصري كمان.. كمية ضخمة جدا.. عمل وجهد وحجم أراضي وإنتاج زراعي غير مسبوق في فترة مش كبيرة أوي".