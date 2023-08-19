وأكّد رئيس الجمهورية التونسية، وفق بيان صادر الليلة، مجدّدا، على العلاقات التاريخية بين تونس والجزائر وعلى الحرص المتبادل على مزيد تطويرها لأن تاريخنا واحد وحاضرنا واحد ومستقبلنا لا يمكن أن يكون إلا واحدا ومشتركا.

وتطرق اللقاء إلى مشاركة تونس في الاجتماع الذي سينعقد نهاية شهر أغسطس الجاري بجنوب إفريقيا والذي سيجمع قادة الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" مع عدد من الدول الشريكة.