وأضاف زيلينسكي -وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /السبت/- أنه التقى خلال زيارته إلى السويد برئيس الوزراء، أولف كريستيرسون، خارج العاصمة /ستوكهولم/، ومن المقرر أن يلتقي بالعائلة الملكية في وقت لاحق.

وكان الرئيس الأوكراني قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى السويد لعقد سلسلة من المحادثات خلال زيارة تعد الأولى بالنسبة له منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني.



وقال زيلينسكي: "ليس لدينا تفوق جوي وليس لدينا طائرات حديثة، جريبن السويدية هي فخر دولتكم، وأعتقد أن رئيس الوزراء يمكن أن يشارك أوكرانيا هذا الفخر.. من المهم أن نأخذ خطوات قوية. من المهم الآن أن يتم اتخاذ إجراءات على مدار عدة أسابيع للكشف عن إمكانية الحصول على الطائرة المناسبة".



وأضاف أن أوكرانيا تتفهم بوضوح نقاط ضعفها وقوتها في هذه الحرب مع روسيا وأن الجيش الأوكراني يقاتل على أرضه وهو متحمس للغاية إنه يفعل كل شيء "ممكن ومستحيل" في أصعب مناطق الجبهة بينما تتراجع روسيا هناك أو تفقد الآلاف من أفرادها كل أسبوع.



واستطرد قائلا: "أنا متأكد من أننا مع شركائنا سنبذل قصارى جهدنا ونحقق النتيجة المناسبة في السماء حتى لا يتمتع الروس بهذا التفوق، عندما يسيطرون على السماء، للأسف لا يمكننا التحرك بسرعة على الأرض، لكننا بحاجة إلى هذا (الطائرات)".

وتأتي الزيارة بعد توقيع الولايات المتحدة الأمريكية أمس /الجمعة/ على إرسال طائرات مقاتلة حديثة من طراز "F-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، وأعلنت /واشنطن/ أنها ستعجل من الموافقة على مطالب نقل الطائرات المقاتلة عندما يتم تدريب الطيارين، غير أنها نوهت إلى أن الإجراءات قد تستغرق شهورًا.