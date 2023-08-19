الداخلية تضبط أفيون وهيروين فى حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وبحوزتهما (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام– سلاح أبيض) .

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبحوزته 200 قرص مؤثر لعقاقير "أبتريل – باركينول– أموتريل"، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهما 6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، وضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزتها (كمية لمخدر الحشيش – ميزان حساس).

ونجحت الجهود فى ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدور وزنت 5 كيلو جرام)، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السويس، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين)، وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين– ميزان حساس).

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بنى سويف ، وبحوزته (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنيا، وبحوزته (700 قرص مخدر لعقار "تامول"– سلاح أبيض)، وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوتيج، وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – دراجة نارية "بدون لوحات" – سلاح أبيض)، وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية")، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول سوهاج ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "الشابو"– سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا ، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون - 2 سلاح أبيض)، وضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين– كمية لمخدر الآيس "الشابو"– سلاح أبيض)، وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" - 100 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – طبنجة صوت وطلقة صوت - 2 ميزان حساس).

وفى مجال ضبط قضايا الإتجار عبر مواقع التواصل الاجتماعى تم ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لإدارتهما صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوما من خلالها بالترويج لبيع مواد مخدرة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش)، وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش).