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الحوار الوطنى يوصى بإطلاق مؤتمر سنوى ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية

السبت، 19 أغسطس 2023 12:17 ص
الحوار الوطنى يوصى بإطلاق مؤتمر سنوى ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية لجنة الاستثمار بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني
كتب محمد السيد الشاذلى

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أعلنت إدارة الحوار الوطنى، التوصيات النهائية للجان المحور الاقتصادي التي عقدت في المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان، وذلك بعد توافق مجلس الأمناء ولجانه على التوصيات.
 
وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على عدد من التوصيات في قضية الصناعة وهى كالآتى:
1. إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بالآتي:
• إنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها.
• أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.
2. النظر فى رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.  
3. النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها.
4. تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
5. إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية 
6. تحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً.
7. أهمية النظر فى الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة.
8. مراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.

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