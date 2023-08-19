الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال 3 مصابين، في حادث انقلاب سيارة "زفة" بمصرف مائى، مما أسفر عن مصرع العروسة، وقائد السيارة، وذكروا أنهم خلال استقلالهم السيارة، فوجئوا باختلال عجلة القيادة من يد قائدها، مما أدى لسقوطها بالمياه.

أضافوا أنهم تمكنوا من الخروج من المياه ونجوا من الموت، بمساعدة الأهالي، وأشار التقرير الطبي الخاص بالمصابين إلى استقرار حالتهم الصحية.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتبين أن الطريق بجانب المصرف، اختلت عجلة القيادة من يد قائد السيارة، خلال زفة العروسين، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وانقلابها بالمصرف، وحاول الأهالي إنقاذ مستقلي السيارة، حيث تمكنوا من إنقاذ العريس، بينما فقدت العروس حياتها، بالإضافة إلى غرق قائد السيارة.

وعاين رجال المباحث السيارة، عقب استخراجها من المياه، كما قررت جهات التحقيق المختصة، التصريح بدفن الجثتين، وباشرت التحقيق.

وقال شهود عيان أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، بعدما فوجئ بسيارة أمامه، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق وسقوطها بالمصرف.

وأضاف شهود العيان، أنه تم إنقاذ العريس بينما لقيت العروس وقائد السيارة مصرعهما، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفنهما.

وأشار شهود العيان، إلى أن حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الأهالي الذين تجمعوا بمكان الحادث، خاصة بعد أن تحول الفرح إلى مأتم وسرادق عزاء.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي، بمصرف مائي، بطريق الحسانيين، في منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي كانت تستقلها عروس انقلبت بالمصرف، مما أسفر عن مصرعها، كما لقى شاب يقود السيارة مصرعه في الحادث، وأصيب 3 أشخاص آخرين.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثتين، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق