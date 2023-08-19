اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الاستخبارات العراقية: القبض على 4 إرهابيين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين

السبت، 19 أغسطس 2023 01:26 م
الاستخبارات العراقية: القبض على 4 إرهابيين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين القبض على إرهابيين
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، القبض على 4 إرهابيين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وذكر إعلام المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشُعب الفرق: الخامسة والعاشرة والحادية والعشرون؛ التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع القوات الأمنية، تم نصب كمائن محكمة في ناحية حمرين وقرية الرميلة وسيطرة التحدي، أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة والرطبة والدور " .

وأشار البيان إلى أنه "تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بحقهم".

 


الاستخبارات العراقية

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