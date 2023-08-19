استكمال تشغيل 31 مجمعا خدميا بقرى أسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" تواصل سلسلة الإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية الجديدة.

وأوضح محافظ أسوان فى "تصريحات صحفية" بأنه يتم تكليف كافة الجهات المختصة لاستكمال سلسلة الجهود الهادفة للتشغيل التجريبى لأى مشروعات يتم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنين الاستفادة المثلى منها، وجنى ثمار هذه الإنجازات، والتى تجسدت فى تنفيذ خدمات ملموسة مقدمة بشكل حضارى ونموذجى وراقى، وبجودة عالية.

فى هذا الإطار، قام العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمتابعة الميدانية لإجراءات وصول الأثاثات والتجهيزات الفنية للتشغيل التجريبى لـ 9 مجمعات خدمية بمركز نصر النوبة، والتى تأتى ضمن 31 مجمع خدمى على مستوى المحافظة بتكلفة تصل لأكثر من 360 مليون جنيه شاملة الأعمال الإنشائية التى تم الانتهاء من تنفيذها بواسطة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، فضلاً عن التجهيزات اللوجستية المختلفة لأكثر من 20 صنفا بكل مجمع دعماً من وزارة الإنتاج الحربى مصنع 99 الحربى، وخلال تفقده لمجمع قرية أبو هور برفقة اللواء وائل الشاذلى مندوب وزارة الإنتاج الحربى، والمهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، وأيضاً صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، والمهندس سمير رسلان المشرف العام على لجان الإستلام والتشغيل للمجمعات الخدمية بالمحافظة أوضح ياسر عبد الشافى بأن المجمعات الخدمية تضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين.

ولفت إلى أن المجمعات الخدمية تشمل 13 مجمعا فى مركز إدفو وهى " الحجز بحرى والقنان والبصيلية قبلى والرديسية بحرى والحجز قبلى والكلح شرق والكلح غرب ووادى الرديسية ووادى الصعايدة، ووادى عبادى، والرمادى قبلى والطوناب والرمادى بحرى "، و9 مجمعات فى مركز كوم أمبو وهى " المنشية والعباسية وحجازة وسلوا وإقليت والكاجوج وكفور كوم أمبو وفارس والعتمور قبلى "، بالإضافة إلى 9 مجمعات فى مركز نصر النوبة وهى " بلانة وأبو سمبل وعنيبة وخريت والحكمة والمالكى وقورته ثانى وأبو هور والدكة ".

من ناحية أخرى، تواصل مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة "، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية سلسلة النجاحات، حيث أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بتكثيف جهودها من خلال تنفيذ وعقد الندوات التوعوية والتثقيفية الهادفة لرفع الوعى لدى المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز مكونات وعناصر الترابط الأسرى وذلك بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة ومنطقة وعظ أسوان، وبإشراف ومتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في "تصريحات صحفية" على أهمية مثل هذه الندوات فى تعزيز روح الولاء والانتماء، فضلاً عن تحقيق الأهداف المتعددة للحفاظ على الأسرة، وتقديم كافة أوجه الدعم لاستمرار ترابطها، وتكاتفها من أجل تحقيق مستقبل أفضل لكل أفرادها.

ومن جانبها أوضحت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بأنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان تم تنظيم الندوة التعريفية الأولى عن الترابط الأسرى بقروى أبو الريش بحضور 150 سيدة ورجل من أهالى أبو الريش، وأيضاً جابر فتحى رئيس القرية.

ولفتت إلى أنه قام بإدارة الندوة الشيخ عبد الله محمد واعظ بمنطقة وعظ أسوان، والذى تحدث عن أن الترابط الأسرى يمثل ضرورة هامة للحفاظ على كيان الأسرة وهو ما تحث عليه الأديان السماوية، ويتطلب ضرورة التعاون والمشاركة وتبادل الآراء، ويسبقه الاختيار الصحيح من ولى الأمر للزوج أو الزوجة لتلافى تفكك الأسرة مستقبلياً.