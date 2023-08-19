استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لـ "نابلس" قبل 3 أيام

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، استشهاد الشاب محمد أبو عصب، مُتأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمُخيم "بلاطة"، شرق نابلس، بشمال الضفة الغربية المحتلة قبل ثلاثة أيام.

وكان الشاب أبو عصب أُصيب بالرصاص في الرأس، خلال تسلل قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" للمخيم ومُحاصرتها منزلًا، واندلاع مواجهات عنيفة، إثر ذلك.

وأطلق جنود الاحتلال خلال الاقتحام قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، والأعيرة النارية تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة خطيرة للشاب أبو عصب، وإصابة أخرى بالرصاص الحي تم اختطافها من قبل قوات الاحتلال، و85 حالة اختناق بالغاز.

وفجرت قوات الاحتلال خلال عملية اقتحام مخيم بلاطة، شقة سكنية مملوكة لعائلة عبد الله أبو شلال، ومقرًا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".