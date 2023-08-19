ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات فى هاواى إلى 114 شخصا

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ارتفعت حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في جزيرة "ماوى" بولاية "هاواى" الأمريكية إلى 114 شخصا، مما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكا فى الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.



وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم /السبت/، أن مسئولين أمريكيين قالوا إنهم يتوقعون ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث في أكثر من ألفي منزل ومركز تجاري تدمر جراء هذه الحرائق، مشيرين إلى أنه تم البحث في أكثر من 60 في المائة من المناطق التي اندلعت فيها الحرائق حتى الآن.



وكان "هيرمان أندايا" مدير وكالة إدارة الطوارئ في جزيرة "ماوي" قد استقال من منصبه في ظل انتقادات وجهت له على خلفية عدم إطلاق صفارات الإنذار لتحذير السكان من خطر حرائق الغابات المدمرة.