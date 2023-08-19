اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في مركز كوم حمادة بالبحيرة

السبت، 19 أغسطس 2023 09:32 م
إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في مركز كوم حمادة بالبحيرة إنقلاب سيارة ميكروباص
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم السبت إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز كوم حمادة  بالبحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 5.أشخاص  بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم  فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص  بالقرب من قرية العزبمة  مركز كوم حمادة.
 
 وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكوم حمادة لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصان وإصابة 3 آخرين  بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.
 
وبالفحص تبين مصرع شخصين  وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
 
 
 
 
 

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