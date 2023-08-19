إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية في 5 مراكز بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة، بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد المحافظ إزالة 16 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد، بمركز كفر الشيخ والرياض وقلين ومطوبس والحامول، مشددا باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

ومن جانبه أعلن المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى مركز كفر الشيخ، حيث تم إزالة حالة 4 حالات من التعديات على الأراضي الزراعية من المهد، ل3 حالات تعدي بقرية الخادمية، وحالة تعدي بقرية السرايا التابعة لقرية دقميره، وتم إيقاف الأعمال وردم حالات التعدي لحفر قواعد، وفك شدة خشبية، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع أحمد عيسى ، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملات إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعيه، على مساحة 450 متر، وذلك بقرى الفيروز، البرية التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، مؤكداً على استمرار حملات ازالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بالمركز والمدينة،بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين فى كفر الشيخ ، استمرار أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز قلين، وجرى إزالة حالتين بناء على أراضي زراعية.

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، فك شدة اعمده خشبيه بنطاق المدينة،موجها باستمرار رصف أي مخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة ومخالفات البناء.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 1250 متر بقرى كوم الحجر و41 الشراقوة، وأبو ساري، وعزبة مسيحه، و12 المنصور، وتم إزالة الشدات الخشبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.