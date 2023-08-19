"أسوأ عملية قتل للأطفال فى تاريخ بريطانيا".. صدمة بعد قتل ممرضة 7 رُضّع

كتبت ــ رباب فتحى

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتسليط الضوء على أسوأ عملية قتل جماعى للرضع فى تاريخ المملكة المتحدة، حيث أدانت السلطات البريطانية الممرضة لوسى ليتبي بقتل 7 أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل 6 آخرين.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك انتقادات للمستشفى التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وتساؤلات جدية حول كيفية استجابتها للمخاوف التي أثيرت بشأن الممرضة وما إذا كان ينبغي أن تتصرف في وقت مبكر.

وعلمت صحيفة "الجارديان"، أن زملاء لوسي ليتبي أمروا بالاعتذار لها بعد أن أثاروا مرارًا مخاوف من أن الممرضة ربما تكون وراء سلسلة من وفيات الأطفال غير المبررة.

وحذر كبار الأطباء لأشهر من أن ليتبي كان الموظف الوحيد الموجود خلال الانهيارات المفاجئة ووفيات عدد من الأطفال في وحدة حديثي الولادة في مستشفى كونتيسة تشيستر.

ولم يتم إخراجها من الجناح حتى أوائل يوليو 2016 ، بعد عام من تنبيه طبيب لمسئول تنفيذي في المستشفى لأول مرة إلى وجود رابط محتمل. بحلول ذلك الوقت، كانت قد قتلت سبعة أطفال وحاولت قتل ستة آخرين، حسبما وجدت محكمة يوم الجمعة.

وأمر المسئولون التنفيذيون بالمستشفى بإجراء مراجعة رسمية لارتفاع عدد الوفيات في يونيو 2016 ، بعد عام من بدء عمليات قتل ليتبي. تمت إزالة ليتبي من الوحدة في الشهر التالي، ولم يتم الاتصال بالشرطة لمدة عام آخر تقريبًا بعد ذلك.

وبعد انتهاء المحاكمة التي استمرت 10 أشهر، وجد تحقيق "الجارديان" استنادًا إلى وثائق جديدة ومقابلات مع استشاريين بالمستشفى وتقارير من المحاكمة أنه وفقًا لاثنين من استشاريي طب الأطفال، قال مسئول تنفيذي بالمستشفى في يوليو 2016 ، إن الاتصال بالشرطة سيضر بسمعة المستشفى ويحول وحدة حديثي الولادة إلى مسرح جريمة ، بعد أن أوصى أحد كبار الأطباء بإحضار محققين جنائيين.