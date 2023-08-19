أسعار السكر في أول تداول بالبورصة المصرية للسلع .. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

نجحت البورصة المصرية للسلع فى طرح السكر، حيث تم طرح 5000 طن فى أول جلسة لتداول السكر من قبل 5 شركات إنتاج للسكر الأبيض، وتقدمت عدد 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع وتم التنفيذ لعدد 6 شركات بإجمالى كمية 4000 طن، بمتوسط سعر 24 ألف و300 جنيه مصرى للطن الواحد.

وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق والتعاطى مع المستجدات العالمية لضمان الشفافية فى التعاملات التجارية، وفى ضوء تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع فإنه تم عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كأحد اهم السلع الأساسية فى منظومة السلة الغذائية للمواطن .

وفيما يتعلق بطرح العديد من السلع ومنها "القمح والذرة والردة "في وقت سابق في البورصة المصرية للسلع، أوضح "عشماوي" أنه تم حتي منتصف شهر اغسطس 2023 تداول كمية 923 الف طن من الأقماح المستوردة، بإجمالي عدد 66 جلسة وبإجمالي عدد 6552 عملية تداول ، إضافةً إلى ما ذكر، تم تداول كمية 45 الف طن من الذرة الصفراء المستوردة بإجمالي عدد 19 جلسة وبإجمالي عدد 242 عملية ،كما تم تداول ايضاً كمية 13 الف طن من الذرة الصفراء والردة سوياً في جلسات مشتركة، بإجمالي عدد 14 جلسة وبإجمالي عدد 58 عملية.

وأضاف "عشماوي "ان البورصة المصرية للسلع تعتبر أحد الأدوات الرئيسية في منظومة التجارة وأحد مكوناتها، كونها آلية فاعلة لربط المنتجين مع التجار والموزعين مباشرة دون وسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع ويرفع من كفاءة السوق ويسمح بأن يكون هناك مؤشر سعري يستند إليه في المعاملات التجارية.

كما أعرب "عشماوى" عن أمله في أن تكون البورصة المصرية للسلع احد اكبر البورصات السلعية في المنطقة، وان الأمور تجري علي قدم وساق لإضافة المزيد من السلع سواء الزراعية أو الغذائية أو غيرها من المعادن إلى حزمة السلع التي تم طرحها منذ بداية تداول البورصة المصرية للسلع في نوفمبر من عام 2022.