أسعار الذهب بالسوق المصرى اليوم السبت 19 أغسطس 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم السبت 19 أغسطس 2023 وسط تداولات محدودة على المعدن بعد مضاربات وتحركات في الأسعار، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 2160 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم:



عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851 جنيها.

عيار 24 يسجل 2469 جنيها.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

وفي تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن الطلب المحلي على الذهب خلال الربع الثاني من العام قد بلغ 17 ألف طن و300 كيلو جرام من المشغولات الذهبية فقط، بالإضافة إلى مشتريات السبائك والعملات الذهبية وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، وهو ما يعني أن كمية الذهب الواردة إلى السوق من المبادرة لم تؤثر بشكل كبير.

وبالنسبة لتوقعات الذهب في مصر، فتتحاول أن تستقر بين مستويات 2260 – 2285 جنيه للجرام عيار 21، وذلك بعد أن فشلت محاولات اختراق المستوى 2300 جنيه للجرام والاستقرار أعلاه خلال هذا الأسبوع.

في حال سيطرة الاتجاه الصاعد سيحاول الذهب من جديد اختراق مستوى المقاومة المذكور والإغلاق أعلاه ليستهدف بعدها المستوى 2350 جنيها للجرام ومن بعده المستوى 2400 جنيه للجرام، وفي حالة التذبذب من جديد في السعر والاتجاه إلى الهبوط يستهدف الذهب مستويات 2250 جنيها للجرام ومن بعدها 2230 جنيها للجرام.