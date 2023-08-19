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أسعار الدواجن تتراجع 3 جنيهات..والكيلو بـ58 جنيها تسليم أرض المزرعة

السبت، 19 أغسطس 2023 07:00 ص
أسعار الدواجن تتراجع 3 جنيهات..والكيلو بـ58 جنيها تسليم أرض المزرعة بيع الدواجن
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن، فى السوق المحلي، تراجعًا بقيمة 3 جنيهات، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 58 جنيهًا مقابل 61 جنيهًا، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 68 و 70 جنيهًا، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.
 
 
وحسب شعبة الدواجن، فأن سعر البيض وصل إلى 108 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض، وبلغ سعر البيض البلدى 119 جنيها، وسعر البيض الأحمر 110 جنيهات للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.
 
وسجل سعر الكتكوت الأبيض 15 جنيها، والكتكوت الساسو  12 جنيها والكتكوت بلدى 9 جنيهات والكتكوت الهجين 11 جنيها الفيومى على وشه 15 جنيها والبط المولر 37 جنيها، وبلغ سعر البط المسكوفى 35 جنيها والبط البيور 22 جنيها.
 
 
 

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