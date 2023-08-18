وزير خارجية هولندا يؤكد موافقة الولايات المتحدة على إرسال مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

ا ش ا

أكد وزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا، اليوم الجمعة، موافقة الولايات المتحدة على إرسال طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا.

وأعرب هويكسترا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، عن ترحيبه بقرار واشنطن لتمهيد الطريق لإرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

وأشاد وزير خارجية هولندا بتعاون نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن السريع بشأن إرسال مقاتلات إف-16 لأوكرانيا، موضحا أنه "حان الوقت لبحث الأمر مع الشركاء الأوروبيين.

في وقت سابق ، أعلنت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤول أمريكي "دون ذكر اسمه" ، أن "واشنطن أعطت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستسرع في الموافقة على طلبات نقل طائرات F-16 إلى أوكرانيا عندما يتم تدريب الطيارين".

وطلبت الدنمارك وهولندا اللتان تقودان تحالفًا لتدريب طياري الحرب الأوكرانيين مؤخرًا من الولايات المتحدة تقديم مثل هذه التأكيدات.

من جانبه، كتب وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوتي بلينكن لنظرائه في هولندا والدنمارك في خطابين: "أكتب لأعبر عن دعم الولايات المتحدة الكامل لكل من نقل طائرة مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا ولتدريب الطيارين الأوكرانيين بواسطة مدربين مؤهلين من طراز F-16"، مؤكدا "أنه لا يزال من المهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها".

وأعرب بلينكين عن اعتقاده بأن الموافقة على ذلك ستسمح لأوكرانيا بالاستفادة الكاملة من قدراتها الجديدة بمجرد أن تكمل المجموعة الأولى من الطيارين تدريبهم.

وكان قد وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على برامج تدريبية للطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 في مايو الماضي لكن شروط تسليم الطائرات لم يتم الإعلان عنها بعد.