وزير الخارجية السعودى يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكى

إيمان حنا

تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية انتوني بلينكن.وفق"واس".

وجرى خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأوضاع في السودان، وأهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وخفض مستوى التوترات بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.



كما أثنى وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال على جهود المملكة لاستضافة ممثلي نحو 40 دولة مؤخراً في مدينة جدة لمناقشة الأزمة في أوكرانيا وإيجاد حلولٍ لها.

وتطرق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين في المنطقة والعالم.